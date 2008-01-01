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На юге Дальнего Востока погода портится



ИА "Метеоновости" / 10:13 Пятница, 25 октября



Антициклон, поддерживавший аномально теплую погоду на юге и на островах Дальневосточного региона, уходит на Камчатку. На его место начинают претендовать циклоны с южных морей и из Китая. Первый из них уже 25 октября с обильными осадками пройдет по югу и центральным районам Амурской области, местами осадки ожидаются в виде мокрого снега.



25 и 26 октября циклон будет поливать сильным дождем Приморье, в субботу сильные осадки ожидаются в Хабаровском крае. Там они будут идти в виде дождя и мокрого снега. 27 октября циклон сместится на север края, а вслед за ним в регион поступит холодный воздух. Ночью 28 октября с территории Китая на Амурскую область и Приморье переместится следующий циклон. С ним будут связаны очередные резкие колебания метеопараметров и обильные осадки. / meteonovosti.ru /



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