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Новости погоды

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На островах Арктики аномально тепло

ИА "Метеоновости" / 12:07 Пятница, 25 октября

  Весь октябрь арктические острова восточной части России бьют рекорды тепла по температуре воздуха. За текущий месяц отклонение от нормы составляет в среденем +6 градусов. Максимальное приближение к норме было не больше 2 единиц. В прошедшие два дня это значения и во все достигло почти 11 градусов с плюсом.

На острове Голомянный в Карском море метеорологические наблюдения ведутся аж с 1954 года. По данным этих многолетних наблюдений среднемесячная температура октября составляет -11, 5 градуса. В этом месяце это значение едва достигло -3,0 градусов.

И 24 октября вновь взят очередной рубеж значений температуры воздуха, она составила -1,1 градус против -1,3 в 2007 году.

На острове Котельном, омываемом морем Лаптевых и Восточно-Сибирском морем вчера так же отмечен рекорд тепла: максимальная температура воздуха была зафиксирована -1,8 градусов. Предыдущий рекорд меньше на 0,2 продержался с 1983 года. По тем же данным многолетних наблюдений на острове среднемесячная температура составляет - 10,7 градусов, а фактическая на данный момент всего -3,1 градус. / meteonovosti.ru /
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