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Новости погоды

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Смена погоды меняет не только настроение

ИА "Метеоновости" / 12:36 Пятница, 25 октября

  Солнечный и теплый день пятницы дарит надежду жителям столицы на приятные отдых в выходные! Но с началом новой недели погода изменится. И к этому следует подготовиться!

И действительно погожий антициклон, который так долго баловал и оберегал москвичей от непогоды, покидает регион.

В субботу на небосклоне появятся тучи, которые будет подгонять с запада порывистый ветер. Москва окажется в зоне, так называемых барических градиентов. Начнется перестройка приземного барического поля. Активные циклоны Атлантики, так давно и настойчиво атакующие северо-запад России, начнут прокладывать путь в средние широты. Местами ветер будет разгоняться до 12- 15 м/с. Но на температуре это пока никак не скажется. Небольшой дождь местами возможен только на северо-западе и севере Московской области.

В воскресенье власть над погодой примет циклон. Чтобы не испортить о себе первое впечатление, сначала он подарит жителям тепло, температура вновь будет близкой к рекорду, и превысит многолетние значения на 7..8 градусов. Ночью 9..11, днем 13..15 градусов..Сильный ветер станет предвестником непогоды, наступление которой москвичи почувствуют уже в понедельник. А к середине недели в Москве подморозит и появится снежок.

Поэтому в выходные следует подготовить и машины к зимнему режиму, и одежду для первых холодов. / meteonovosti.ru /
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