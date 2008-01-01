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Смена погоды меняет не только настроение



ИА "Метеоновости" / 12:36 Пятница, 25 октября



погода изменится. И к этому следует подготовиться!



И действительно погожий антициклон, который так долго баловал и оберегал москвичей от непогоды, покидает регион.



В субботу на небосклоне появятся тучи, которые будет подгонять с запада порывистый ветер. Москва окажется в зоне, так называемых барических градиентов. Начнется перестройка приземного барического поля. Активные циклоны Атлантики, так давно и настойчиво атакующие северо-запад России, начнут прокладывать путь в средние широты. Местами ветер будет разгоняться до 12- 15 м/с. Но на температуре это пока никак не скажется. Небольшой дождь местами возможен только на северо-западе и севере Московской области.



В воскресенье власть над погодой примет циклон. Чтобы не испортить о себе первое впечатление, сначала он подарит жителям тепло, температура вновь будет близкой к рекорду, и превысит многолетние значения на 7..8 градусов. Ночью 9..11, днем 13..15 градусов..Сильный ветер станет предвестником непогоды, наступление которой москвичи почувствуют уже в понедельник. А к середине недели в Москве подморозит и появится снежок.



Поэтому в выходные следует подготовить и машины к зимнему режиму, и одежду для первых холодов. / meteonovosti.ru /



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