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Новости погоды

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Санкт-Петербург - зима близко

ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 25 октября

  В Санкт-Петербурге завершается период очень теплой и спокойной погоды. Обширный циклон, расположенный над Скандинавией, уже начал смещаться на юг, вытесняя гребень южного антициклона и увеличивая барические градиенты.

В пятницу возможен небольшой дождь, вечером усилится юго-западный ветер.В предстоящие выходные город окажется в зоне атмосферного фронта с волнами, ориентированного в широтном направлении и малоподвижного.

В выходные погоду будет просто лихорадить. Небольшие, но активные циклоны, перемещающиеся через Ленинградскую область с запада на восток, принесут комплекс неблагоприятных явлений погоды: дожди, местами сильные, резкие перепады атмосферного давления, умеренный с порывами до сильного ветер западной четверти. Ветровая обстановка неблагоприятная - возможен подъем воды в дельте Невы и восточной части Невской губы и возникновение нагонного наводнения.

Следующая неделя начнется резким похолоданием. В первой половине недели днем в Санкт-Петербурге около нуля, ночью местами - до -3..-6 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Весьма вероятно, что на территории Ленинградской области сформируется снежный покров. / meteonovosti.ru /
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