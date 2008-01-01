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Новости погоды

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Волны непогоды в Красноярском крае

ИА "Метеоновости" / 13:29 Пятница, 25 октября

  Волновые циклоны, формирующиеся на контрасте холодного арктического воздуха Заполярья и теплого воздуха южных широт, уже неделю не дают передохнуть сибирякам. При этом "скользкая" температура воздуха, раскачивающаяся, как на качелях, с амплитудой от -5 до -+5 градусов, наряду со смешанными осадками в виде дождя и снега, создают крайне неблагоприятную обстановкуна дорогах и загородных трассах.

В Красноярском крае управление автодорог "Енисей" выпустило предупреждение. Для устранения последствий неблагоприятных погодных условий на федеральных трассах дорожники приготовили более 300 единиц спецтехники и противогололёдный материал.

В ночь на субботу в столице края ожидается прохождение холодного фронта, порывистый ветер до 11-13 м/с и заряды ливневых осадков в виде мокрого снега значительно ухудшат ситуацию на дорогах, за счет снижения видимости. Температура от слабоположительных значений уже в дневные часы опустится до -4..-2 градусов.

В воскресенье погода продолжит огорчать жителей. Ненастье приобретет более масштабный характер. Виной тому станет слияние двух вихрей: циклон, атакующий Ямало-Ненецкий АО устремится на помощь сибирским волновым возмущениям. Объединившись, они с новой силой обрушатся непогодой на Красноярский край. В Туруханском районе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

27 октября в Красноярске ночная и дневная температура -5:-3 градусов и порывистый юго-западный ветер до 17 м/с. К вечеру, с приближением теплого фронта, атмосферное давление начнет активно падать, осадки усилятся и температура повысится до 2:4 градусов тепла!

Такие погодные "качели" негативно сказываются на самочувствие не только метеозависимых, но и абсолютно здоровых людей. Необходимо более внимательно относится к своему здоровью, во время принимать лекарственные средства и проявить особую осторожность при передвижении по улицам города. / meteonovosti.ru /
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