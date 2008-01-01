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Новости погоды

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В Калининграде вполне комфортная погода

ИА "Метеоновости" / 15:48 Пятница, 25 октября

  На западе России, в Калининградской области в теплом воздухе, несмотря на пониженный фон атмосферного давления, вполне комфортная погода. Температура превышает климатическую норму в дневные часы на 7:8 градусов. Сегодня воздух максимально прогревался здесь до +15 градусов. Моросящие осадки, слабый ветер местами ухудшают видимость до небольшой дымки - такая погода отлично подходит для романтических прогулок по морскому городу.

В субботу, 26 октября южный ветер начнет усиливаться до 12-15 м/с, осадки прекратятся, но температура по-прежнему сохранит свои повышенные значения для октября, в ночные часы 10:12, днем 14:16 тепла.

В воскресенье днем, 27 октября погода начнет меняться. Холодный воздух тыловой части циклона будет напористо с осадками и порывистым ветром вытеснять тепло. Такие погодные условия пополнят копилку месячных осадков, которые сейчас составляют 78% от месячной нормы.

Вполне возможно, что новую неделю Калининград начнет со стопроцентной выполненной нормой осадков и температурой воздуха в пределах многолетней нормы. Для октября это значение, составляет 8,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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