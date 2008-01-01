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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:16 Суббота, 26 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тёплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.



Погода в столичном регионе для большинства как метеозависимых, так и не реагирующих на изменение метеорологических параметров людей, остается еще индифферентной, не оказывает выраженного негативного влияния на организм. Такие комфортные условия благоприятны для проведения климатопроцедур, особенно терренкуров, спортивных, закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики на воздухе.



Для метеочувствительных людей, страдающих хроническими заболеваниями с симптомами кислородной недостаточности, биотропным внешним фактором остается пониженное содержание кислорода в приземном слое атмосферы.







Геомагнитный фон 26 октября прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /



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