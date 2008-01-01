

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Космические возмущения не испортят выходных



ИА "Метеоновости" / 10:02 Суббота, 26 октября



Космическая магнитная буря продолжает оказывать влияния на жителей планеты. Она возникла на Солнце 24 октября и достигла максимума 25 октября. 26 и 27 октября геомагнитная обстановка будет все еще напряженной и лишь 28 октября влияние Солнца заметно снизится.



Людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой необходимо быть особенно осмотрительными в этот период.



Так же необходимо помнить, что от непорядков на солнце, прежде всего, страдает нервная система, ведь она управляет организмом с помощью электроимпульсов, а колебания магнитного поля нарушают этот отлаженный процесс.



В связи с этим, всем москвичам и гостям столицы в эти выходные настоятельно рекомендуются пешие прогулки и воздушные ванны, которые благотворно влияют на состояние здоровья и душевное равновесие, тем более что погодные условия будут очень благоприятствовать этому. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



