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Новости погоды

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Космические возмущения не испортят выходных

ИА "Метеоновости" / 10:02 Суббота, 26 октября

  Космическая магнитная буря продолжает оказывать влияния на жителей планеты. Она возникла на Солнце 24 октября и достигла максимума 25 октября. 26 и 27 октября геомагнитная обстановка будет все еще напряженной и лишь 28 октября влияние Солнца заметно снизится.

Людям с повышенной метеозависимостью, гипертоникам и имеющим проблемы с сердечно-сосудистой системой необходимо быть особенно осмотрительными в этот период.

Так же необходимо помнить, что от непорядков на солнце, прежде всего, страдает нервная система, ведь она управляет организмом с помощью электроимпульсов, а колебания магнитного поля нарушают этот отлаженный процесс.

В связи с этим, всем москвичам и гостям столицы в эти выходные настоятельно рекомендуются пешие прогулки и воздушные ванны, которые благотворно влияют на состояние здоровья и душевное равновесие, тем более что погодные условия будут очень благоприятствовать этому. / meteonovosti.ru /
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