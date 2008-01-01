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Рекорды погоды



ИА "Метеоновости" / 10:58 Суббота, 26 октября



На Европейской территории России продолжают обновляться температурные рекорды. В теплом секторе очередного североатлантического циклона 25 октября были побиты рекорды температуры в ряде пунктов Карелии и псковской области. В Великих Луках температура повышалась до 15,3 градуса ( предыдущий рекорд14,6 градуса наблюдался 65 лет назад). Однако, уже сегодня, в тылу того же циклона, температуры понизятся.



Другой циклон принес аномальное тепло в центральные и южные районы хабаровского края. Местами и там не устояли рекорды. Так в Хабаровске температура повышалась до 18,3 градуса ( предыдущий максимум температуры 16,4 градуса был в 2009 году). Но и там, тепло надолго не задержится. / meteonovosti.ru /



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