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Туманы на европейской территории России



ИА "Метеоновости" / 12:02 Суббота, 26 октября



В октябре туманы в Центре и на юге европейской России довольно частое явление. В ночь на 26 октября они наблюдались в большинстве областей Черноземья, в волгоградской, ростовской областях, краснодарском и ставропольском краях, в Калмыкии. Видимость там ухудшалась до 200-500 метров. Наиболее густые туманы с видимостью 50-100 метров наблюдались в краснодарском крае и волгоградской области. До 100-200 метров ухудшалась видимость в воронежской и белгородской областях. Все это создавало трудности, как на дорогах, так и в аэропортах.



В предстоящие сутки вероятность туманов в перечисленных ранее районах еще сохранится, а вот к началу недели в Центре России погода начнет меняться: увеличится вероятность осадков, усилится ветер (а значит, уменьшится и вероятность туманов), "поползут вниз" столбики термометров. / meteonovosti.ru /



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