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Новости погоды
Сильные дожди и ветер в Приморье
ИА "Метеоновости" / 13:00 Суббота, 26 октября
Небольшой циклон и его атмосферные фронты принесли 25 октября в Приморский край новые порции тепла, обильные дожди и сильный порывистый ветер. За сутки местами выпало от 50 до 100 мм осадков! Чуть более 100 мм выпало во Владивостоке. Порывы ветра на побережье достигали 22-26 м/сек.
Циклон покинул регион и уже в субботу погода улучшилась: осадки и ветер ослабели, стало теплее.
В воскресенье и в начале следующей недели в крае местами с небольшим дождем, умеренным ветром и совсем не октябрьским теплом: днем 11-17 градусов и лишь на северо-востоке 5-11 тепла. / meteonovosti.ru /
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