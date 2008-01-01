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Аномально теплая погода на севере Дальнего Востока



ИА "Метеоновости" / 14:19 Суббота, 26 октября



Если на большей части европейской территории России с начала недели температурный режим приблизится к климатической норме, то на севере Дальнего Востока ( да и на юге тоже) температура продолжит повышаться.



И, несмотря на то, что в Якутии, на большей части территории магаданской области и Чукотки в течение суток температуры отрицательные, средние суточные их значения на 4-10, местами 12 градусов превышают климатическую норму! Поддерживает теплую погоду поступающий с юга и с Японского моря воздух.



Самая большая аномалия температуры на юго-востоке Якутии и в прилегающих районах магаданской области. Именно там и самая большая высота снежного покрова - около 1 метра.



В предстоящие сутки в Якутии в Колымо- Индигирском районе, а также на юге пройдет снег от небольшого до умеренного, ночью -15,-20, на западе -8,-13; днем -8,-13, на юге -2,-7, на северо-востоке -15,-20 градусов.



В магаданской области тоже не обойдет без снега и мокрого снега. Днем там 0,+5, на охотском побережье до 7 тепла, а ночью всего 0,-5 градусов. В это время года морозы там бывают заметно крепче. / meteonovosti.ru /



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