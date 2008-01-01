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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:15 Воскресенье, 27 октября



Предстоящий день будет являться завершающим в веренице аномально тёплых дней этого месяца. Положительная температурная аномалия в течение уже одиннадцатого (с учётом сегодняшнего) дня от пяти до десяти градусов, а в среднем за прошедшие дни месяца выше климата на 4 градуса. Так что, такой тёплый октябрь запомнится нам надолго!



Вот и сегодня 27 октября Московский регион будет находиться в тёплом секторе циклона, где температурные показатели зафиксируют отметки на уровне 13..15 градусов. Ближе к вечеру, с подходом холодного атмосферного фронта с северо-запада местами начнётся небольшой дождь. А вот порывы западного ветра сегодня могут набирать обороты до 12-14 м/с, а ещё больше усилиться до квалификации "сильный" в предстоящую ночь.



В целом, что касается влияния погоды на здоровье: для большинства как метеозависимых, так и не реагирующих на изменение метеорологических параметров людей, остается еще индифферентной, не оказывает выраженного негативного влияния на организм. Такие комфортные условия благоприятны для проведения климат процедур, особенно терренкуров, спортивных, закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики на воздухе.



Для метеочувствительных людей, страдающих хроническими заболеваниями с симптомами кислородной недостаточности, биотропным внешним фактором остается пониженное содержание кислорода в приземном слое атмосферы.



Геомагнитный фон 26 октября прогнозируется возмущенный. / meteonovosti.ru /



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