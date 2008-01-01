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Новости погоды

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Последние погожие дни на юге Европейской России

ИА "Метеоновости" / 10:04 Воскресенье, 27 октября

  Юг Европейской России подарит своим жителям и уже немногочисленным отдыхающим еще пару погожих дней. И, если сезон купаний уже прошел, то для прогулок на свежем морском воздухе погода в Крыму и на Черноморском побережье Краснодарского края вполне подходящая. Дневные температуры от 14 до 19 градусов, на черноморском побережье местами воздух будет прогреваться до 23 градусов. А вот начиная с 30 октября погода начнет портиться: увеличится вероятность осадков, усилится ветер, будет понижаться температура. / meteonovosti.ru /
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