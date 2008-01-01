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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:12 Воскресенье, 27 октября

  Воскресное утро встретило москвичей пасмурной, ветреной, но теплой погодой. В 9 часов утра температура воздуха в черте города колебалась от 12 до 13 градусов, что нечасто бывает даже в летний период. Осадков нигде не отмечалось, но небо плотно закрывали облака. Юго-западный ветер дул со средней скоростью 3-8 м/с, повсеместно усиливаясь до 11-13 м/с. Относительная влажность воздуха составляла 78-80%. Атмосферное давление оставалось пониженным, 740 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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