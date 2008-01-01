|
|
|
Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 10:12 Воскресенье, 27 октября
Воскресное утро встретило москвичей пасмурной, ветреной, но теплой погодой. В 9 часов утра температура воздуха в черте города колебалась от 12 до 13 градусов, что нечасто бывает даже в летний период. Осадков нигде не отмечалось, но небо плотно закрывали облака. Юго-западный ветер дул со средней скоростью 3-8 м/с, повсеместно усиливаясь до 11-13 м/с. Относительная влажность воздуха составляла 78-80%. Атмосферное давление оставалось пониженным, 740 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.