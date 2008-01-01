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Новости погоды

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Дальний Восток не оставляют без внимания циклоны

ИА "Метеоновости" / 11:22 Воскресенье, 27 октября

  Как и в большинстве дней текущего октября ненастные вихри не покидают южные территории Дальневосточного округа. В выходные дни очередной циклон, поднимающийся с юга, накрыл ненастной зоной Приморье, южные районы Хабаровского края и Сахалин.

В субботу и в ночь на воскресенье в Приморском крае прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, выпало от 30 до 35 мм, при этом ветер усиливался до 21 м/с. В Хабаровском крае сильный дождь добавил в октябрьскую копилку осадков до 22 мм, а на Сахалине до 34 мм, ветер на острове усиливался до 23 м/с. Атмосферный фронт, связанный с циклоном, протянулся по побережью Охотского моря, поливая эти районы дождями. Самыми интенсивными они были на побережье Магаданской области (до 44 мм).

Сегодня центр циклона будет кружить над Сахалином. Он проявит себя сильным дождем не только на Сахалине, но и в Хабаровском крае, а также на побережье Магаданской области, где осадки пройдут преимущественно в виде мокрого снега. Он принесет сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, будут отмечаться гололедные явления. / meteonovosti.ru /
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