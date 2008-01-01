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Температура в Москве может стать рекордной



ИА "Метеоновости" / 11:42 Воскресенье, 27 октября



Сегодняшний день завершает череду аномально теплого периода в Москве. С 17 числа в столице установилась нехарактерная для октября погода. В отдельные дни положительная аномалия температуры воздуха достигала 9 градусов. А 17 октября установила новый суточный рекорд, повысившись до +18.3 градусов. Хотя в начале месяца температура была еще выше. 3 октября ее максимальное значение составило +21.1 градуса, но рекорд (+24.0) остался в 2015 году. Достичь его было трудно, поскольку такая температура является не только суточным рекордом, но и абсолютным рекордом центрального месяца осени.



Сегодня погода подарила еще один теплый день, но станет ли он рекордным, покажет время. В 11 часов на опорной метеостанции города, ВДНХ, было 13 градусов. Пока самым теплым этот день остается в 1949 году со значением +15 градусов. / meteonovosti.ru /



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