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Новости погоды

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Зима наступает с северо-запада

ИА "Метеоновости" / 11:55 Воскресенье, 27 октября

  Обычно холода на Русскую равнину приходят с северо-востока. Но похолодание, ожидаемое в ближайшие дни на Русской равнине, придет с северо-запада. Уже в субботу северо-западные районы оказались под влиянием атлантического циклона. О своем приближении он известил сильными осадками, пока в виде дождя. Они прошли в Карелии и Ленинградской области. Сильные осадки преимущественно в виде дождя отмечались и в Республике Коми. В большинстве районов Северо-Западного округа отмечался сильный ветер. Но в воскресенье, с отходом циклона на восток, температура начала понижаться, а осадки переходить в фазу снега.

Сегодня в Мурманской области снег и сильная гололедица. На севере Коми сильные осадки преимущественно в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедные явления, метель, ветер до 17 м/с. В Карелии, Ленинградской, Псковской и Новгородской областях дождь будет переходить в мокрый снег, ветер усилится до 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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