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Аномальное тепло от Баренцева до Черного морей



ИА "Метеоновости" / 12:30 Воскресенье, 27 октября



Прошедшая суббота отметилась многочисленными температурными рекордами на всей территории Европейской России, как в широтном, так и в меридиональном направлениях: от Баренцева до Черного морей и от Балтики до Урала.



Так, в Амдерме, столице Ненецкого а.о. максимальная температура 26 октября составила +6.7, что почти на 2 градуса выше предыдущего рекорда 2007 года. Рекордных отметок достигла температура в большинстве городов северо-запада: в карельском городе Реболы она повысилась до +9.1 (предыдущий рекорд, +8.9 удерживался с 1949 года), во Пскове новый рекорд +13.1 (предыдущий, +12.8, установлен в 2004 году). Остались позади рекорды 2004 года в Великих Луках и Санкт-Петербурге, новые значения максимальной температуры +13.7 и +12.5 градусов соответственно.



В самом западном городе России - Калининграде - потеплело до +17.7, что на 0.4 градуса выше рекорда 1949 года. В Поволжье заветную планку преодолела температура в Самаре, повысившись до +16.3, а также в Саратовской области: в городах Ершов (+17.2) и Александров Гай (+19.8).



По-летнему теплым был прошедший день и на черноморском побережье. В Анапе максимальная температура составила +23 градуса, что также стало рекордом для 26 октября (предыдущий рекорд, +21.4, отмечался в 1964 году). / meteonovosti.ru /



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