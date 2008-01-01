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Новости погоды

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Тепло уходит на восток

ИА "Метеоновости" / 13:45 Воскресенье, 27 октября

  Уже сегодня атлантический циклон приблизится к низовью Оби, открывая путь холодным северным ветрам на европейскую территорию России. Первыми похолодание ощутят жители Кольского полуострова. А уже в понедельник на всей территории Северо-Западного округа температура воздуха ожидается на 2-4 градуса ниже нормы. В средней полосе, Поволжье и на Европейском юге, несмотря на понижение температуры, ее среднесуточное значение еще останется выше нормы на 4-6, а в Поволжье на 8 градусов. На востоке Поволжья в дневные часы воздух еще может прогреваться до 17 градусов.

Но с каждым днем холодный арктический воздух будет распространяться как к югу, так и на восток европейской территории. И в последние дни октября от Баренцева до Черного морей температура воздуха ожидается ниже нормы на 2-4, а на Кольском полуострове на 6-8 градусов ниже средних многолетних значений. С холодной погоды начнется и ноябрь.

Зато первые дни последнего осеннего месяца порадуют теплом жителей юга Сибири, где температура предполагается на 8-10 градусов выше обычной для этой поры, и жителей Якутии, где будет теплее на 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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