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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:57 Понедельник, 28 октября

  Предстоящим днем погоду в Москве и области будет определять тыловая часть обширного, малоподвижного североатлантического циклона. При облачной погоде местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура в столице 8..10, по области 6..11 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывами 15-18 м/с. Давление повысится и в середине дня составит 742 мм рт ст. Относительная влажность около 50%.

В начале недели в столичном мегаполисе погоду будет определять холодный атмосферный фронт. Заметное понижение температуры, пониженный фон атмосферного давления, пониженное содержание кислорода в воздухе ( почти на 10-11 единиц) делают такие погодные условия биотропными и могут сказываться на самочувствии, провоцируя ухудшение и рост погодообусловленных обострений. При такой погоде метеопатические реакции чаще всего возникают у лиц с различными заболеваниями суставов - остеоартрозы, артриты и полиартриты, состояния после перенесенных травм и операций. Плохо чувствуют себя и люди с хроническими заболеваниями органов дыхания ( могут нарастать одышка, чувство "нехватки" воздуха, головокружение, усиление кашля и др.). Кроме того, при такой резкой перестройке погоды отмечается рост респираторных и простудных заболеваний. При появлении первых признаков недомогания лучше всего принять лекарства по рекомендованной врачом схеме, не переохлаждаться. Следует внимательно отнестись к своему здоровью и метеозависимым людям с неустойчивыми сосудистыми реакциями - неустойчивое атмосферное давление для них является неблагоприятным погодным фактором.

Геомагнитный фон 28 октября прогнозируется спокойным с отдельными периодами возмущения. / meteonovosti.ru /
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