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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:41 Понедельник, 28 октября



В завершении октябрь решил испытать москвичей холодами. И вот уже сегодня максимальная температура в Москве ожидается не выше +10 градусов, оставаясь пока выше нормы. А потому, несмотря на то, что суточный максимум сегодня невелик, всего +14.6 градусов и был он установлен в 1895 году, температуре не достичь и его.



Уберегла погода москвичей и от рекордно низких температур. Ведь в конце октября все они ниже -15 градусов. А для 28 октября суточный минимум составляет -15.7 градусов, он наблюдался в далеком 1912 году.



В прошлом году этот день был похож на сегодняшний. Максимальная температура в городе была +7.1 градусов, прошел дождь, ночью - сильный (до 10 мм). / meteonovosti.ru /



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