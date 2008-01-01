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Новости погоды

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Ветер нарушил работу аэропортов Москвы

ИА "Метеоновости" / 11:44 Понедельник, 28 октября

  В минувший день, 27 октября, Московский регион оказался в тыловой, холодной части циклона, на пути следования атмосферных фронтов. Температура воздуха заметно понизилась, но всё ещё превышает привычные показатели на несколько градусов. Но не это главное. С атмосферными фронтами в Центральном районе был связан резкий порывистый ветер. В столице его порывы достигали 20 м/с, в Московской области ветер усиливался до 22 м/с, а в Костромской и Ярославской областях 25 м/с. Не обошлось без последствий. Сильный ветер ломал ветви деревьев, даже оборвал провода, из-за чего несколько поселков остались без электричества. А в московских аэропортах были задержаны более 30 авиарейсов.

К настоящему времени ветер стих, аэропорты работают в штатном режиме. Не будет ветра и 29 октября. / meteonovosti.ru /
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