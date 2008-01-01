|
|
|
Новости погоды
Осень в Москве вступит в права
ИА "Метеоновости" / 12:30 Понедельник, 28 октября
Октябрь в нынешнем году выдался очень теплым, среднесуточная температура воздуха превышала привычные показатели на 4-5 градусов, а в отдельные дни и на 10 градусов. Был даже отмечен новый температурный рекорд. Погода больше соответствовала сентябрю. Зато ноябрь начнется вполне по-осеннему: осадками и легким морозцем.
29 октября в ночные часы существенных осадков не ожидается, термометры покажут +1..+3 градуса, по области 0.,+5, местами до -2. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Днем коррективы в погоду внесет атмосферный фронт, небо затянет облаками, временами будет приниматься дождь, температура воздуха +5..+7 градусов, по области +2..+7. Ветер сменит направление на юго-западное, западное скорость его 5-10 м/с.
30 октября регион окажется в зоне действия небольшого волнового циклона. При облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток -1..+1 градус, по области -3..+2, ночью местами до -5.
Завершится месяц прохладной погодой. 31 октября ночью -2..-4, по области 0..-5, местами до -8. Днем -1..+1, по области -3..+2. При облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься небольшой снежок.
1 ноября станет немного теплее. Ожидается облачная погода, местами небольшие осадки. Ночью термометры покажут -3..+2 градуса, днем -1..+4.
Автомобилистам следует позаботиться о замене летних шин на зимние. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.