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Новости погоды

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Осень в Москве вступит в права

ИА "Метеоновости" / 12:30 Понедельник, 28 октября

  Октябрь в нынешнем году выдался очень теплым, среднесуточная температура воздуха превышала привычные показатели на 4-5 градусов, а в отдельные дни и на 10 градусов. Был даже отмечен новый температурный рекорд. Погода больше соответствовала сентябрю. Зато ноябрь начнется вполне по-осеннему: осадками и легким морозцем.

29 октября в ночные часы существенных осадков не ожидается, термометры покажут +1..+3 градуса, по области 0.,+5, местами до -2. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Днем коррективы в погоду внесет атмосферный фронт, небо затянет облаками, временами будет приниматься дождь, температура воздуха +5..+7 градусов, по области +2..+7. Ветер сменит направление на юго-западное, западное скорость его 5-10 м/с.

30 октября регион окажется в зоне действия небольшого волнового циклона. При облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток -1..+1 градус, по области -3..+2, ночью местами до -5.

Завершится месяц прохладной погодой. 31 октября ночью -2..-4, по области 0..-5, местами до -8. Днем -1..+1, по области -3..+2. При облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься небольшой снежок.

1 ноября станет немного теплее. Ожидается облачная погода, местами небольшие осадки. Ночью термометры покажут -3..+2 градуса, днем -1..+4.

Автомобилистам следует позаботиться о замене летних шин на зимние. / meteonovosti.ru /
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