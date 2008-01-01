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Осень в Москве вступит в права



ИА "Метеоновости" / 12:30 Понедельник, 28 октября



Погода больше соответствовала сентябрю. Зато ноябрь начнется вполне по-осеннему: осадками и легким морозцем.



29 октября в ночные часы существенных осадков не ожидается, термометры покажут +1..+3 градуса, по области 0.,+5, местами до -2. Скорость юго-восточного ветра 5-10 м/с. Днем коррективы в погоду внесет атмосферный фронт, небо затянет облаками, временами будет приниматься дождь, температура воздуха +5..+7 градусов, по области +2..+7. Ветер сменит направление на юго-западное, западное скорость его 5-10 м/с.



30 октября регион окажется в зоне действия небольшого волнового циклона. При облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с, днем порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха в течение суток -1..+1 градус, по области -3..+2, ночью местами до -5.



Завершится месяц прохладной погодой. 31 октября ночью -2..-4, по области 0..-5, местами до -8. Днем -1..+1, по области -3..+2. При облачной с прояснениями погоде местами будет приниматься небольшой снежок.



1 ноября станет немного теплее. Ожидается облачная погода, местами небольшие осадки. Ночью термометры покажут -3..+2 градуса, днем -1..+4.



Автомобилистам следует позаботиться о замене летних шин на зимние. / meteonovosti.ru /



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