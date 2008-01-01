

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекордное тепло в европейской России



ИА "Метеоновости" / 12:59 Понедельник, 28 октября



Теплый воздух постепенно покидает среднюю полосу ЕТР. И осень уже чувствуется, да и северный ветер делает свое дело. Сегодня, 28 октября, заметно холоднее, чем вчера, но температура воздуха всё еще выше климатической нормы. А в воскресенье, 27 октября, температура воздуха в большинстве районов хоть и понизилась, температурные рекорды всё равно состоялись. С новыми значениями в климатический справочник попали: Бологое 12,1o, Вязьма 13,2o, Смоленск 14,3o, Кологрив 11,2o, Кострома 12o, Владимир 12,7o, Переславль-Залесский 13,6o. Теплее всего, 15,5o, было в Орле. И это далеко не полный список рекордов. Также много городов-рекордсменов в соседней Белоруссии.



28 октября температура воздуха гораздо ближе к привычным значениям, новые рекорды вряд ли состоятся. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



