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Новости погоды

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Рекордное тепло в европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:59 Понедельник, 28 октября

  Теплый воздух постепенно покидает среднюю полосу ЕТР. И осень уже чувствуется, да и северный ветер делает свое дело. Сегодня, 28 октября, заметно холоднее, чем вчера, но температура воздуха всё еще выше климатической нормы. А в воскресенье, 27 октября, температура воздуха в большинстве районов хоть и понизилась, температурные рекорды всё равно состоялись. С новыми значениями в климатический справочник попали: Бологое 12,1o, Вязьма 13,2o, Смоленск 14,3o, Кологрив 11,2o, Кострома 12o, Владимир 12,7o, Переславль-Залесский 13,6o. Теплее всего, 15,5o, было в Орле. И это далеко не полный список рекордов. Также много городов-рекордсменов в соседней Белоруссии.

28 октября температура воздуха гораздо ближе к привычным значениям, новые рекорды вряд ли состоятся. / meteonovosti.ru /
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