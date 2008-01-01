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В Санкт-Петербурге началась пора предзимья



ИА "Метеоновости" / 13:23 Понедельник, 28 октября



В выходные через Ленинградскую область прошли два активных циклона. Атмосферные вихри быстро перемещались с запада на восток, неся с собой сырую и ветреную погоду. За двое суток статистика осадков в Санкт-Петербурге пополнилась на 27 мм - это почти половина месячной нормы влаги.



Осень предстала в своем любимом амплуа "унылой поры". Но если в субботу, 26 октября, это происходило на фоне аномального тепла, то в конце воскресенья осадки стали переходить в снег, в северной части Ленинградской области сформировался снежный покров высотой до 6-7 см.



27 октября температура на северо-западе Европейской территории России начала стремительно понижаться. Второй циклон открыл дорогу арктическому воздуху, и уж чего-чего, а тепла на предстоящей неделе ожидать не приходится.



Наступило время предзимья - температура в Санкт-Петербурге начнет меняться от "плюса" к "минусу" в небольшом диапазоне значений, по Ленинградской области ожидаются ночные заморозки до -5..-8. На дорогах возможна гололедица. Осадки будут выпадать преимущественно мокрым снегом и снегом. Повсеместно сформируется снежный покров. / meteonovosti.ru /



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