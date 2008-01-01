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Новости погоды

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Магаданскую область засыпало снегом

ИА "Метеоновости" / 14:02 Понедельник, 28 октября

  Обширный циклонический вихрь, круживший над акваторией Охотского моря, обеспечивал прилегающие территории осадками и ветром. Один центр этого циклона располагался чуть севернее Сахалина, другой - юго-восточнее Камчатки. В ночь с 27 на 28 октября сильные снегопады наблюдались в южных районах Магаданской области. Количество выпавших осадков достигло 14 мм. Сугробы выросли еще на 13-15 см. Но помимо осадков, в Магаданской области 27 октября зафиксированы рекорды температуры. До 5,1o прогрелся воздух в Магадане, а в Сеймчане было 1,5o. Запомнился минувший день и еще одним рекордом. И опять в Магадане. За сутки здесь выпало до 38 мм осадков в виде снега, мокрого снега и дождя. Ранее, в 1954 году, в городе выпало 36,4 мм небесной влаги.

29 октября атмосферное давление начнет расти. Местами пройдет небольшой снег, на побережье дождь со снегом. Днем в континентальных районах 0..-5o, при прояснении до -12o, на охотском побережье 0..+5. / meteonovosti.ru /
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