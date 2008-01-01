

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Непогода на юге Восточной Сибири



ИА "Метеоновости" / 14:24 Понедельник, 28 октября



Южные районы Восточной Сибири оказались на пути следования активных атмосферных фронтов. 27 и ночью 28 октября в центральных и южных районах Красноярского края прошли сильные осадки. В виде дождя, мокрого снега и снега выпало до 26 мм небесной влаги. В Хакасии осадков было больше, до 26 м/с. А ветер на границе антициклона и циклона усиливался до штормовых значений 29 м/с. Ветрено было и в Иркутской области, порывы ветра достигали 24 м/с.



29 октября южные районы окажутся в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов. Пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах ветер в порывах усилится до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



