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Новости погоды

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Непогода на юге Восточной Сибири

ИА "Метеоновости" / 14:24 Понедельник, 28 октября

  Южные районы Восточной Сибири оказались на пути следования активных атмосферных фронтов. 27 и ночью 28 октября в центральных и южных районах Красноярского края прошли сильные осадки. В виде дождя, мокрого снега и снега выпало до 26 мм небесной влаги. В Хакасии осадков было больше, до 26 м/с. А ветер на границе антициклона и циклона усиливался до штормовых значений 29 м/с. Ветрено было и в Иркутской области, порывы ветра достигали 24 м/с.

29 октября южные районы окажутся в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов. Пройдут осадки, местами сильные, в виде дождя, мокрого снега и снега. В отдельных районах ветер в порывах усилится до 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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