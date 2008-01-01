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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Понедельник, 28 октября



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8,1...9,2 градуса; Северном 5,9..8,8 градуса, Северо-восточном 5,6..8,2 градуса, Восточном 6,8..7,8 градуса, Юго-восточном 7,8..8,6 градуса, Южном 7,3..8,6 градуса, Юго-Западном 7,0..8,4 градуса, Западном 7,2..8,4 градуса, Северо-западном 6,4..8,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 5,1 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый дождь, температура воздуха 5,9..8,7 градуса, местами порывы ветра до 16м/с. / meteonovosti.ru /



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