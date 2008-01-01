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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Понедельник, 28 октября

  Погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона с центром над Вологодской областью. При облачности с прояснениями местами пройдет слабый дождь. Температура воздуха в Москве 3..5 градусов, по области 2..7. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха 65-70%. / meteonovosti.ru /
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