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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:14 Вторник, 29 октября

  Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферных фронтов небольшого циклона, который закрутится в районе Псковской области. При облачной погоде временами пройдет дождь. Максимальная температура в Москве 5..7, по области 2..7 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Дожди, колебание метеопараметров и пониженный уровень кислорода в воздухе - все это будет способствовать нарушению комфорта и режима труда для жителей столичного региона.

Даже лица, не страдающие от реакции на перемену погоды, будут ощущать упадок сил, смену настроения и дискомфорт. Категория людей, подверженная болезням опорно-двигательной системы, хроническим болезням органов дыхания и сердечно-сосудистой системы должна с особым вниманием следить за состоянием своего здоровья. По возможности в этот день надо постараться снизить необходимость пребывания на открытом воздухе. Лучше в этот день уделить внимание своим близким людям, выпить с ними чашечку травяного чая, заняться ароматерапией, выполнить гидро- и бальнеопроцедуры, которые с успехом можно делать в домашней ванне. Для этих целей подойдет лимонник и корень женьшеня. / meteonovosti.ru /
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