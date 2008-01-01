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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:43 Вторник, 29 октября



Подходит к концу октябрь, и осень решительно вступает в свои права. Температура воздуха всё ниже и ниже, но и это значение выше климатической нормы. Днем во вторник временами будут приниматься дожди, термометры покажут +5..+7 градусов. Но до рекордов очень и очень далеко. Например, в 2013 году 29 октября воздух днем прогрелся до 15,1o. А в далеком 1920 году этот период был по-зимнему морозным. Были установлены три температурных рекорда подряд: воздух остывал до -16,4 градуса. С тех пор таких холодов в конце октября не было. Хотя согласно многолетним наблюдениям, в это время уже лежит снег, высота его составляет около 6 см. В нынешнем году снега нет. Случались в этот время и сильные осадки. В 1895 году выпало до 18,5 мм небесной влаге при норме в 59 мм.



В прошлом, 2018 году, было прохладнее, чем обычно. Температура ото дня к ночи менялась незначительно, среднесуточная температура воздуха составила 0,7 градуса. Осадков не было. / meteonovosti.ru /



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