Новости погоды



Холодный фронт разделил Белоруссию



ИА "Метеоновости" / 11:02 Вторник, 29 октября



Холодный воздух Арктики спровоцировал образование циклонической волны на юго-восточной периферии атлантического гребня. Тыловая часть этого молодого циклона уже в утренние часы проявит себя в странах Балтики и Калининградской области усилением ветра и ливневыми осадками.



Порывистый северо-западный ветер продолжит путь ненастья в Белоруссию, испортив погоду и нашим западным соседям в дневные часы. Южные районы республики при этом не испытают дискомфорта, здесь в течение дня по-прежнему до +10 градусов. А вот северные области примут эстафету мокрого снега и дождя. Температура воздуха не поднимется выше ночных значений +3:+5 градуса, к вечеру похолодает до нулевой отметки и в следующие сутки уже слабый, но устойчивый "минус" сохранит свои позиции до утра 31 октября.



Столица Белоруссии окажется температурным барьером своих территорий.



В Минске утром местами по городу возможен кратковременный дождь. Днем без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер северо-западный порывистый. Температура воздуха максимальная утром +4..+6oC, днем +5..+7oC, вечером +1..+3oC. / meteonovosti.ru /



