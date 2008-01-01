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Новости погоды

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Суперциклон "KYARR" еще в силе!

ИА "Метеоновости" / 11:13 Вторник, 29 октября

  Очень активный тропический вихрь зародился в Аравийском море. Атмосферное давление в его центре понижалось до рекордно низких значений, 915 гПа. Скорость ветра в циклон в порывах превышала 75м/с, что позволило отнести этот циклон к категории суперциклона.

Перемещаясь над очень теплой водой Аравийского моря, (температура 29-30 градусов) циклон пополняется влагой. До конца суток 29 октября циклон останется в стадии суперциклона, а затем скорость ветра в нем начнет ослабевать. Двигаясь в северо-западном направлении, он достигнет оконечности Аравийского полуострова, а затем путь его пройдет вдоль побережья Омана.

Циклон грозит сильным штормом на море и ливневыми дождями на островах, о чем предупреждает Индийская метеослужба. / meteonovosti.ru /
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