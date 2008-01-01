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Зима подбирается к центру европейской России



ИА "Метеоновости" / 12:19 Вторник, 29 октября



циклон, мощным вихрем промчавшийся по северо-западной части европейской России, в память о себе увеличил высоту снега на севере, а границу снежного покрова значительно продвинул на юг.



28 октября, при прохождении серии холодных фронтов, на севере европейской России выпадали осадки, уже в виде снега. Местами были перекрыты суточные максимумы осадков: так в Вологде выпало 17 мм, а прежний максимум 2009 года составлял 11мм, в Ижевске выпало 12 мм, против 10,5 мм в 2008 году.



Суточный прогрев поздней осени уже не может обеспечивать конкуренцию остывающей подстилающей поверхности, и снежные осадки, находясь под защитой холодного воздуха с арктических широт, уже не тают, а формируют временный снежный покров.



На северо-западе ЕТР к утру 29 октября сформировался снежный покров: в пригородах северной столицы и на Валдае до 4 см, на севере Вологодской области высота снежного покрова достигает 21 см , а в районе Рыбинского водохранилища до 28см!



И жителям центральных областей надо быть на страже: временный снежный покров грозит образоваться даже в столичном регионе.



В среду, 30 октября, на холодном фронте ожидается местами небольшой снежок. А относительно низкая температура воздуха ( ночью до -5 градусов) не позволит ему быстро растаять. Создадутся даже условия для гололедицы.



Ноябрь с первого же дня начнет формировать новый вихрь, который начнет быстро развиваться и к выходным, будет подсыпать новые порции мокрого снега. Гололедица и гололедные отложения в центре России в конце недели потребуют повышенного внимания и осторожности и автомобилистов и прохожих. / meteonovosti.ru /



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