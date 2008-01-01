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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:52 Вторник, 29 октября

  В 12 часов в Москве облачно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 4,9..5,8 градуса; Северном 5,1..6,0 градуса, Северо-восточном 5,1 градуса, Восточном 4,8..5,5 градуса, Юго-восточном 4,8..5,9 градуса, Южном 5,1..6,1 градуса, Юго-Западном 4,8..5,7 градуса, Западном 4,4..5,6 градуса, Северо-западном 5,2..6,0 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 5,3 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 4,6..6,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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местное
+6
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29 окт.
+5
Ср.
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Келимане		 -26
Билибино

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Бари

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