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Казахстан на гребне тепла



ИА "Метеоновости" / 13:33 Вторник, 29 октября



Обширный антициклон, радовавший россиян центральных и южных областей своей благодатью, сместился к нашим южным братским соседям.



В Казахстане октябрь месяц так же останется в памяти щедрым на теплую и малооблачную погоду без осадков. Температурные аномалии превышают среднесуточную норму на 5:7 градусов!



Понедельник, 28 октября не стал исключением. В казахстанском селе Тайпак метеонаблюдения ведутся с 1925 года и вчерашний погожий день обновил экстремум аж 1936 года, воздух прогрелся здесь до 21 градуса, обогнав прошлое столетие на 0,3. Уральск побил рекорд с температурой +20,7 градуса, это на 2,8 больше, чем в 1966 году. В Атырау обновились показания 2006 года (19,6 градусов) и теперь здесь новая температурная планка +21,1.



Октябрь до последнего дня будет радовать жителей Казахстана солнечным теплом. А вот ноябрь с порывистым ветром принесет похолодание и в этот регион. Температура начнет стремительно возвращаться в климатические нормы, но осадков до конца текущей недели не прогнозируется. Ноябрь прибережет их для следующего понедельника / meteonovosti.ru /



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