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Холодный воздух рвется в Крым



ИА "Метеоновости" / 14:23 Вторник, 29 октября



Внешнее благополучие приземного гребня, определяющего погоду на крымском полуострове, обманчиво. И причина этого кроется в формировании ложбины холодного воздуха на высоте . Этот "тяжелый" воздух внесет коррективы в комфортную погоду российской здравницы.



И вторник, 29 октября останется последним теплым днем октября этого года. Конечно, рекорда 2018 года уже не побить, когда воздух в Симферополе прогрелся до 24,4 градусов. Сегодня температура и воздуха, и воды здесь лишь около 17 градусов тепла. Но все познается в сравнении.



30 октября в Крыму дневная и ночная температура будут иметь равные значения всего лишь около 8:13 градусов. Холодная волна накроет полуостров. Ветер с севера принесет осадки и уже днем начнет усиливаться в порывах до 10-12 м/с. К вечеру среды осадки прекратятся, но понижение температуры этим уже не остановить и к ночи уже не выше 3:8 градусов.



Октябрь сдаст ноябрю погоду, целиком отвечающую поздней осени. Крымчанам стоит подготовится к таким переменам, утеплиться и по-возможности не планировать на выходные дни поездок. На полуострове МЧС уже объявило штормовое предупреждение . / meteonovosti.ru /



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