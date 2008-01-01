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Новости погоды

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Ненастье в Ненастной Хакасии

ИА "Метеоновости" / 15:27 Вторник, 29 октября

  Сибирский федеральный округ по-прежнему находится во власти мощного циклона. Порывы ветра в Хакасии достигают 30 м/с. Ветер валит деревья, нарушает работу электроснабжения, вызывает падения ветхих и плохо закрепленных конструкций. В регионе объявлено штормовое предупреждение, все службы спасения переведены в режим повышенной готовности.

Сейчас пик ненастья переместился на северо-запад и север Хакасии - Ширинский и Орджоникидзевский районы. На метеорологической станции Ненастная, расположенной в центральной части хребта Кузнецкого Алатау, порывы ветра сегодня достигали 33 м/с.Температура воздуха около нуля градусов. Сильные осадки в виде мокрого ливневого снега при такой ситуации провоцируют образования гололеда и гололедицы.

Непогода сохранится до утра, 30 октября. Затем давление воздуха начнет расти и тыловая часть циклона, сместившись в районы Забайкалья, уступит место атмосферному гребню. Погода улучшиться, но снежный покров в горных районах сохранится. / meteonovosti.ru /
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