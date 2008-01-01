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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:12 Среда, 30 октября

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Условия для гололедицы. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 747 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

Погодные условия в Москве и области меняются. Дождь сменяется небольшим снегом. Атмосферное давление и содержание кислорода в норме, влажность воздуха повышенная. Да и порывистый ветер осложнит обстановку. Даже здоровые люди в такую погоду чувствуют дискомфорт. Причина тому - переутомление, снижение защитных сил организма. Нелегко приходится метеозависимым людям. В группе риска люди, страдающие хроническими заболеваниями бронхов и легких, суставов и позвоночника. Из-за порывистого ветра у людей с нервными расстройствами может ухудшиться самочувствие, нередко возникает чувство беспричинной тревоги и беспокойства.

Поздней осенью самое время подумать о здоровье. Ведь впереди долгая зима. Необходимы положительные эмоции и запас витаминов. / meteonovosti.ru /
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