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Новости погоды

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Зима шагает по Приволжью

ИА "Метеоновости" / 10:11 Среда, 30 октября

  Шаг за шагом зима продвигается по европейской территории России с севера на юг. Она вполне уверенно чувствует себя на Русском Севере - снежный покров здесь уже отнюдь не "декоративный" и достигает высоты 20-30 и более сантиметров.

В понедельник первыми снежными пейзажами любовались жители Санкт-Петербурга - белой кистью были старательно раскрашены не только улицы и крыши домов, но и ветви деревьев.

В начале недели граница снежного покрова достигла Приволжского федерального округа. Снег высотой до 10-15 сантиметров лежит на севере Пермского края и Кировской области. Кстати, здесь и в дневное время сохранялся устойчивый "минус", а ночью местами подмораживало до -7..-10.

По территории округа неторопливо перемещается небольшой циклон - прошедшей ночью снегом припорошило Нижний Новгород, еще немного, и снежное покрывало увидят жители Чувашии, Татарстана и Башкирии. Граница снежного покрова может продвинуться еще дальше на юг - до Мордовии, Ульяновской, Самарской областей и Оренбуржья. А ведь еще в начале недели в округе отмечались многочисленные рекорды тепла: 28 октября воздух в Уфе прогрелся до +15,6, в Оренбурге до +19,3! / meteonovosti.ru /
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