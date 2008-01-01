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Новости погоды
Ухудшение погоды на юге России
ИА "Метеоновости" / 10:14 Среда, 30 октября
Холодный атмосферный фронт достиг во вторник юга Европейской России. И в среду 30 октября он продолжит портить погоду в южных областях.
В краснодарском крае, Адыгее прогнозируется сильный дождь, в районе Анапа-Туапсе - усиление ветра до 15-20 м/с.
В Сочи в течение суток дожди будут сохраняться, меняя лишь свою интенсивность. Днем не выше 16:18 градусов, а в ночь на четверг всего 6:8 градусов. Но зато прекратятся осадки.
В четверг, 31 октября фронтальная система начнет смещаться в более южные широты, неся непогоду в Абхазию и Грузию. / meteonovosti.ru /
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