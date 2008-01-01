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Новости погоды
Последние октябрьские дожди в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 10:53 Среда, 30 октября
Днем во вторник в столичном регионе прошли последние в этот месяце дожди. Больше всего их выпало на севере и северо-западе Москвы и области, местами количество их составило 6-8 мм.
В результате, на большей части территории столицы и Подмосковья месячная норма осадков была выполнена. Ночью небольшие осадки выпадали уже в виде мокрого снега и снега, на западе Подмосковья высота снежного покрова местами достигала 2-3 см.
Днем 30 октября, при сохраняющейся адвекции холода и порывистом северо-западном ветре суточный ход температуры будет практически отсутствовать, и в течение дня преобладать будет слабо-отрицательная температура, а небольшие осадки будут выпадать уже в виде снега.
Уже в среду холодный атмосферный фронт покинет столичный регион, атмосферное давление начнет расти. Осадки 31 октября станут маловероятны. А вот столбики термометром "поползут вниз". Ночью в Москве -2,-4; днем всего 0,-2, в центре города до +1 градуса. Средняя же суточная температура не доберет до климатической нормы почти на 4 градуса. / meteonovosti.ru /
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