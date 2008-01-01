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Новости погоды

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Тропический циклон выходит на Вьетнам

ИА "Метеоновости" / 11:19 Среда, 30 октября

  29 октября в Южно-Китайском море сформировалась тропическая депрессия, которая быстро достигла стадии тропического шторма, которому присвоено имя "Матмо". Атмосферное давление в центре этого тропического вихря достигало 992 гПа, скорость ветра в порывах превышала 35м/с.

Циклон находится в 180 км к востоку от вьетнамских провинций Биньдинь и Фуйен и движется в западном направлении со скоростью 15-20 км/ч.

Накануне метеорологи предполагали, что этот тропический циклон выйдет на сушу в провинции Кханьхоа. 30 октября прогноз был скорректирован: "Матмо" пройдет севернее и выйдет на материк.

В центральной части страны объявлено предупреждение о проливных дождях. В некоторых районах может выпасть до 600 мм осадков. Население предупреждают о высоком риске наводнений и оползней. / meteonovosti.ru /
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