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Новости погоды
Ураганный ветер на Байкале
ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 30 октября
Ветреная погода сохраняется в большинстве районов юга Сибири. Поддерживает ее мощный циклон, чей центр, "раскрученный" до больших высот уже много дней "кружит" над севером Сибири.
По южной периферии этого циклонического вихря протянулась фронтальная зона, вдоль которой перемещаются более компактные волновые циклоны. В тылу одного из них, над Байкалом сформировался антициклон. Перепады атмосферного давления привели к большим барическим градиентам, что, в свою очередь, является причиной усиления ветра. А если это случается над открытой водной поверхностью, то сила ветра может быть намного сильнее.
В Иркутской области в ночь на 30 октября порывы ветра местами достигали 20-25 м/сек. Еще сильнее ожидается ветер на Байкале. Так в среду в центральной части озера порывы ветра могут достигать ураганной силы, 35-38 м/сек !
В четверг в Иркутской области порывы ветра местами до 15-20 м/сек ожидаются лишь в Катангском районе и на северо-востоке области. Ослабеет, но все еще останется сильным и ветер и на Байкале. / meteonovosti.ru /
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