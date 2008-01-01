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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 30 октября



В 12 часов в Москве облачно, слабый снег, порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,7..0 градусов; Северном -1,4..-0,5 градуса, Северо-восточном -1,5..0 градусов, Восточном -1,0..-0,4 градуса, Юго-восточном -0,5..+0,1 градуса, Южном -1,1..-0,2 градуса, Юго-Западном -1,5..-0,8 градуса, Западном 4-1,1..-0,6 градуса, Северо-западном -1,1..-0,5 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура -1,6 градуса. На территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -1,6..-0,4 градуса, местами порывы до 13м/с. / meteonovosti.ru /



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