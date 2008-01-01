Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
30 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 30 октября

  В 12 часов в Москве облачно, слабый снег, порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,7..0 градусов; Северном -1,4..-0,5 градуса, Северо-восточном -1,5..0 градусов, Восточном -1,0..-0,4 градуса, Юго-восточном -0,5..+0,1 градуса, Южном -1,1..-0,2 градуса, Юго-Западном -1,5..-0,8 градуса, Западном 4-1,1..-0,6 градуса, Северо-западном -1,1..-0,5 градуса.

В Зеленограде слабый снег, температура -1,6 градуса. На территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -1,6..-0,4 градуса, местами порывы до 13м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-1
Ср.
30 окт.
0
Чт.
31 окт.
-1
Пт.
1 ноя.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Абу-Даби		 -30
Верхоянск

некомфортное место: Сан-Антон
комфортное место: Афины

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100