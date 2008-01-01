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Очередное ухудшение погоды на Урале



ИА "Метеоновости" / 13:54 Среда, 30 октября



Не успел Урал "оправиться" от одного циклона, как с Центра Европейской России туда спешит новый. В ночь на 31 октября центр циклонического вихря ожидается вблизи Челябинска, а уже к 1 ноября циклон достигнет востока Ханты-мансйского ао.



А на Среднем Урале в последний день октября снег от небольшого до умеренного, на юге свердловской области снег может быть сильным. На южном Урале осадки в виде снега и мокрого снега, на юге Челябинской области с дождем, местами сильные, налипание мокрого снега, гололедица, установление временного снежного покрова. Днем на юге свердловской области, в челябинской и курганской областях сильная гололедица, до 15-18 м/сек может усиливаться ветер. Днем -1,-6, на Южном Урале -4,+1, на юге Челябинской области +2,+7 градусов.



1 ноября, уже в тылу циклона, на Урале снег, местами сильный, порывистый северо-западный ветер ( 15-18 м/сек) и понижение температуры. Даже днем -4,- 9, в Пермском крае и на юге Челябинской области -1,-6 градусов.



Ухудшение погоды ( осадки, местами сильные) с порывистым ветром и понижением температуры ожидается в Омской области, на юге Тюменской и к 1 ноября и в Ханты-мансийском ао. / meteonovosti.ru /



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