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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:25 Среда, 30 октября



В 15 часов в Москве облачно, слабый снег, порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,1..-0,9 градуса; Северном -1,3..-0,4 градуса, Северо-восточном -1,6..-0,4 градуса, Восточном -1,4..-1,1 градуса, Юго-восточном -1,1..-0,5 градуса, Южном -1,6..-0,3 градуса, Юго-Западном -1,9..-0,9 градуса, Западном -1,8..-0,8 градуса, Северо-западном -1,1..-0,5 градуса.



В Зеленограде слабый снег, температура -1,7 градуса. На территории Новой Москвы слабый снег, температура воздуха -2,0..-1,3 градуса, местами порывы до 16м/с. / meteonovosti.ru /



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