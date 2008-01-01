|
|
|
Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 30 октября
Погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона с центром над Средней Волгой. При сплошной облачности местами будет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области -1..-4 . Ветер северо-западный 7-12 м/с. Относительная влажность воздуха 85- 90%. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.