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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:27 Среда, 30 октября

  Погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона с центром над Средней Волгой. При сплошной облачности местами будет приниматься слабый снег. Температура воздуха в Москве -1..-3 градуса, по области -1..-4 . Ветер северо-западный 7-12 м/с. Относительная влажность воздуха 85- 90%. / meteonovosti.ru /
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