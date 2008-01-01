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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:40 Четверг, 31 октября
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в гребне антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, в центре до +1, по области -3..+2 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.
Атмосферное давление в столичном регионе начнет расти и фон его станет повышенным. Благоприятным будет кислородный режим. Температура же начнет понижаться и даже днем значения ее ожидаются отрицательными.
Сезонные перестройки и колебания метеоэлементов провоцируют обострения многих хронических заболеваний, в том числе и болезни желудочно-кишечного тракта. В эти периоды обостряются хронические недуги суставов у лиц, находящихся на реабилитации после травм или оперативных вмешательств. Влажная, прохладная погода провоцирует рост острых респираторных и простудных болезней, особенно это касается людей преклонного возраста и детишек, так как защитные механизмы у них снижены. Достойно переносить капризы погоды помогут общеукрепляющие средства, поливитамины и адаптогены. / meteonovosti.ru /
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